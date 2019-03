Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.19

BANGKOK: Mit der Veröffentlichung der Verordnung am Mittwoch in der „Royal Gazette“ kann das Verkaufsverbot für Zigaretten in Gefängnissen in Kraft treten.

Das Gesundheitsministerium beruft sich bei seiner Entscheidung auf die Artikel 5 und 29 des Tobacco Control Act, mit dem das Rauchen in öffentlichen Gebäuden verboten ist. Das Verbot wird in 60 Tagen in Kraft treten.