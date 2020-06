Verirrter Puma aus Garage in den USA befreit

Written by: Redaktion DER FARANG | 04/06/2020

Longmont (dpa) - Wildpark-Ranger haben in Longmont im US-Bundesstaat Colorado einen verirrten Puma aus einer offenen Garage gerettet. Dem «Longmont Times Call» zufolge hatte sich das Tier unter einem Auto verkrochen, nachdem es zuvor an mehreren Stellen der 85.000 Einwohner großen Stadt gesichtet worden war. Den Einsatzkräften gelang es am Montag, die Raubkatze zu beruhigen, einzufangen und in einem Käfig in ein abgelegenes Berggebiet zu bringen.

Auf einem Video, das die Colorado Wildparkverwaltung auf Twitter postete, war zu sehen, wie der Puma - auch Berglöwe genannt - nach dem Öffnen des Käfigtores mit einem großen Satz in die Freiheit sprang.

In Colorado leben Schätzungen der Wildparkverwaltungen zufolge zwischen 3000 und 7000 Berglöwen. Sie zählen zu den größten Katzen, die es in Nordamerika gibt. Die Tiere leben in abgelegenen Bergregionen und kommen nur selten etwa für die Nahrungssuche in Siedlungen.