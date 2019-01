Gelegenheit macht Diebe. Über 80.000 Bierdosen ließen Passanten mitgehen, als ein Bier-LKW in Rassada verunglückte. Foto: The Thaiger

PHUKET: Gegen vier Personen, die am 11. Januar Bierdosen hatten mitgehen lassen, nachdem ein LKW in einer Kurve in Rassada umgekippt war und seine Ladung auf der Straße verstreut hatte, wurden rechtliche Schritte eingeleitet. Das Transportunternehmen hatte der Polizei einen Verlust von über 80.000 Bierdosen im Wert von mehr als zwei Millionen Baht gemeldet.

Sie waren „auf mysteriöse Weise verschwunden", nachdem zahlreiche Passanten beim Aufräumen der Unfallstelle geholfen hatten. Der Polizeichef der Stadt Phuket gibt an, dass vier Personen verhaftet wurden. Sie sagten aus, dass sie beobachtet hatten, wie andere Menschen Bierdosen nahmen, also taten sie es auch und sie hätten den Inhalt aller Bierdosen auch bereits konsumiert. Sollten weitere Bierdosendiebe dingfest gemacht werden, würden auch sie zur Verantwortung gezogen, fügte der Polizeichef hinzu, denn es sei illegal gewesen, Gegenstände aus der Unfallstelle zu entwenden.