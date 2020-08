Von: Björn Jahner | 23.08.20

Das neugestaltete Ufer des Kanals in Ban Ko Yuan bietet viel Platz für Aktivitäten im Freien. Fotos: The Nation

NAKHON SAWAN: Unter den Einwohnern von Nakhon Sawan, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im nördlichsten Teil von Zentral-Thailand, herrscht große Freude über die gelungene Neugestaltung des Ufers des Ko-Yuan-Kanals.

Besonders beliebt bei der Bevölkerung ist der künstlich angelegte und herrlich plätschernde Wasserfall.

So wurde der zuvor stark verschmutzte Kanal in Ban Ko Yuan in ein Naherholungsgebiet mit Promenade, plätschernden Wasserfall und viel Platz für Sport und Bewegung verwandelt. Die Stadtverwaltung von Nakhon Sawan hat zwischenzeitlich angekündigt, Maßnahmen zu ergreifen, um nach der Aufwertung des Ufers auch die Wasserqualität zu verbessern. Zudem sollen im Kanal Fische gezüchtet werden, um ihn zu einer Sehenswürdigkeit zu entwickeln.