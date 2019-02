KOH SAMUI: Beamte des Department of Special Investigation (DSI) und des Innenministeriums führten am Mittwoch eine Razzia in einem Luxushotel in Lamai Beach im Süden von Koh Samui durch, das zu einem internationalen Geldwäsche-Ring gehören soll, berichtet das thailändische Nachrichtenportal „Komchadluek“.

Die Fahnder vermuten, dass das Resort als Scheinunternehmen diente, um Schwarzgeld im Wert von mehreren Millionen (Anm. d. Red.: die Währung wurde nicht genannt) zu waschen. Der Wert der 10 Rai großen Anlage in direkter Strandlage, die acht luxuriöse Gästevillen im thailändischen Stil umfasst, wird auf über 100 Millionen Baht geschätzt. Woher das Geld stammt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Hotel soll von der thailändischen Ehefrau eines der Mitglieder der Bande geführt worden sein. Sie steht im Fokus der Ermittlungen. Zudem hätte die Überprüfung auch ergeben, dass das Luxusresort nicht mit den erforderlichen Lizenzen betrieben wurde, was in einem gesonderten Verfahren verfolgt werden soll.