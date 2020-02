Verbündete um Saudi-Arabien nehmen Postverkehr mit Katar wieder auf

DOHA/BERN (dpa) - In der diplomatischen Krise am Golf haben Saudi-Arabien, Ägypten und Bahrain den Postverkehr mit Katar wieder aufgenommen.



Alle Sendungen werden über den Oman geleitet, wie der Weltpostverein am Dienstag mitteilte. Der Schritt deutet auf eine Entspannung der seit 2017 laufenden Krise hin. Gespräche, die zu einer kompletten Beilegung des Streits führen sollten, waren allerdings ins Stocken geraten.

Saudi-Arabien hatte mit seinen Verbündeten Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Ägypten im Juni 2017 eine Blockade über Katar verhängt. Die Gruppe wirft dem Emirat enge Beziehungen zum schiitischen Iran und Finanzierung von Terroristen vor. Katar hat die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen. Ende Januar hatten sich Vertreter der Verbündeten sowie Katars zu Gesprächen mit dem Generaldirektor des Weltpostvereins im schweizerischen Bern getroffen.

In vergangenen Monaten hatte es bereits mehrere Anzeichen für eine Entspannung der Krise gegeben. So schickte die Regierung Katars mit Ministerpräsident Abdullah bin Nassir einen Spitzenvertreter nach Saudi-Arabien zum Treffen des Golf-Kooperationsrates. Zudem hatten die drei Blockadestaaten ihre Teilnahme am Fußball-Golfpokal in Katar im November abgesagt, sich dann aber umentschieden.