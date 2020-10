Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.20

Shopping Mall in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist im September den siebten Monat in Folge gesunken, was in erster Linie auf einen Rückgang der Energiepreise, insbesondere der Benzin- und Stromrechnungen im Einzelhandel, zurückzuführen ist.

Pimchanok Vonkorpon, Generaldirektorin des Büros für Handelspolitik und Strategie, teilte mit, zu den wichtigsten Faktoren, die zu dem Septemberergebnis beitrugen, gehörten ein Preisrückgang im Bereich Transport und Kommunikation um 4,99 Prozent, angeführt von einem Rückgang der Preise für alle Arten von Benzin im Einzelhandel, ein Rückgang der Kosten für Unterkünfte um 0,19 Prozent und ein Rückgang der Kosten für Freizeit und Bildung um 0,21 Prozent. Die Preise für Tabak und alkoholische Getränke sanken im September um 0,02 Prozent. Demgegenüber stiegen im vergangenen Monat die Preise für medizinische und persönliche Pflege um 0,25 Prozent und die für Bekleidung und Schuhe um 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Auf Monatsbasis ging der VPI im September gegenüber August um 0,11 Prozent zurück. Auf vierteljährlicher Basis stieg der Index im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 1,86 Prozent, während er im Jahresvergleich um 0,73 Prozent zurückging. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 lag die Gesamtinflation bei -0,99 Prozent. Das Handelsministerium hält an seiner Prognose der jährlichen Gesamtinflation fest, die mit durchschnittlich -1,1 Prozent in einer Spanne von -0,7 bis -1,5 Prozent bleiben sollte.

Nach Angaben des Trade Policy and Strategy Office sind die Verbraucher weiterhin zurückhaltend mit ihren Ausgaben, da sie sich über eine mögliche zweite Welle von Covid-19 und höhere Schuldenprobleme sorgen. Eine Umfrage ergab, dass die Arbeitnehmer vor allem für Lebensmittel mehr Geld ausgeben und nicht für Unterkunft und Transport.