Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Index für das Verbrauchervertrauen ist im Juli mit 75 Punkten auf den niedrigsten Stand seit 22 Monaten gefallen.

Laut Thanawat Polvichai, Direktor des Zentrums für Wirtschafts- und Business-Prognosen bei der Universität der Thailändischen Handelskammer, waren die Hauptfaktoren für den Rückgang des Verbrauchervertrauens der langsame Aufschwung der Wirtschaft, der Handelsstreit zwischen den USA und China, die lokale politische Situation, die niedrigeren Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die Sorgen um die Dürre und die jüngsten Bombenexplosionen in Bangkok. Der Index sei in allen Bereichen gesunken. Er spiegle die Tatsache wider, dass sich die Wirtschaft immer noch nicht erholt habe. Die Menschen seien in Bezug auf ihre Geldausgaben zurückhaltend.