Von: Redaktion DER FARANG | 07.06.19

BANGKOK: Als einen Erfolg hat das Pollution Control Department (PCD) das erste Jahr der Kampagne zur Reduzierung von Plastik bezeichnet.

Die Behörde ist mit Appellen und Plänen beim Einzelhandel und der Industrie auf offene Ohren gestoßen. So werden in den Geschäften weniger Plastiktüten abgegeben, und Laut PCD konnten die Kunststoffringe, die früher Teil von Wasserflaschenverschlüssen waren, dank der Zusammenarbeit von fünf großen Unternehmen um 80 Prozent reduziert werden. Bis zum Jahr 2027 sollen alle Plastikwaren in Thailand recycelt werden. Derzeit sind es nur 0,5 Millionen Tonnen von im Jahr 2 Millionen Tonnen Plastikabfällen. Die für Lebensmittel und Medikamente zuständige Behörde FDA bereitet ein Gesetz für das Verbot von Mikrokügelchen vor - fast mikroskopische Kunststoffteilchen, die in einigen kosmetischen Produkten verwendet werden. Offenbar als erstes Einzelhandelsgeschäft wird HomePro ab Juli für jede Plastiktüte einen Baht nehmen.