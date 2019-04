Von: Redaktion DER FARANG | 26.04.19

Foto: The Nation

KAMPHAENG PHET: Ein 27 Jahre alter Van-Fahrer wurde getötet und zehn Wanderarbeiter wurden teils schwer verletzt, als ihr Fahrzeug am Donnerstagmorgen in einen Straßengraben fuhr und gegen einen Baum prallte.

Die Polizei vermutet, dass der Fahrer hinter dem Lenkrad eingeschlafen war. Er sollte die Arbeiter von Bangkok nach Tak bringen, in Mae Sot wollten die Wanderarbeiter aus Myanmar ihr Visum erneuern. Rettungskräfte fanden den schwer beschädigten Toyota-Van vor dem umgestürzten Baum, als sie um 4.30 Uhr am Tatahoth-Highway in der Gemeinde Kosamphee Nakhon ankamen. Mit schwerem Gerät mussten zwei schwer verletzte Fahrgäste aus dem Fahrzeug befreit werden.