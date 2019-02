USA warnen vor neuen Angriffen auf Ausländer in Kenia

NAIROBI (dpa) - Die US-Botschaft in Kenia hat amerikanische Staatsbürger vor neuen Anschlägen auf Ausländer in dem ostafrikanischen Land gewarnt.



Glaubhafte Informationen legten nahe, dass Bürger westlicher Staaten in Teilen Kenias zum Ziel von «Extremisten» werden könnten, warnte die Botschaft am Montag. Dies gelte unter anderem für die Hauptstadt Nairobi und die Küstengebiete. Besondere Vorsicht sei in Hotels und Einkaufszentren geboten.

Die Warnung kam knapp drei Wochen nach einem Anschlag der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab auf einen Hotel-Komplex in Nairobi. Dabei waren mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen.