Written by: Redaktion DER FARANG | 20/12/2019

WASHINGTON (dpa) - Das Sanktionsgesetz der USA gegen die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 soll noch an diesem Freitag in Kraft treten.



Das Weiße Haus teilte am Donnerstagabend mit, US-Präsident Donald Trump werde das Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA) bei einer Zeremonie am Freitagabend (19.30 Ortszeit/1.30 MEZ Samstag) auf der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington unterzeichnen. Das Sanktionsgesetz gegen Nord Stream 2 war vor der Verabschiedung durch den US-Kongress in das Gesetzespaket aufgenommen worden. Die USA wollen Nord Stream 2 damit auf den letzten Metern noch stoppen.

Die Strafmaßnahmen des «Gesetzes zum Schutz von Europas Energiesicherheit» zielen auf die Betreiberfirmen der hoch spezialisierten Schiffe ab, mit denen die Rohre für die Pipeline durch die Ostsee verlegt werden. Die Bundesregierung und deutsche Wirtschaftsvertreter kritisieren die US-Sanktionen. Washington argumentiert, dass sich Deutschland mit der Pipeline in Abhängigkeit von Russland begeben würde. Der Kongress hatte das Sanktionsgesetz bereits in der vergangenen Woche verabschiedet.