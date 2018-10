MOGADISCHU (dpa) - Bei einem Luftangriff in Somalia haben die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben neun Al-Shabaab-Kämpfer getötet. Die Terrorgruppe hatte somalische Streitkräfte rund 40 Kilometer von der südlichen Hafenstadt Kismayo entfernt attackiert, wie das US-Militär am Dienstag mitteilte. Daraufhin hätten die US-Streitkräfte die Miliz am Montag angegriffen. Ein Al-Shabaab-Kämpfer erlitt demnach Verletzungen. Verletzte Zivilisten gab es den Angaben zufolge aber keine. Die USA unterstützen die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen Al-Shabaab.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der US-Luftangriffe gegen die Gruppe stark gestiegen. Auch eine 22.000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützt das somalische Militär.

Die mit Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen in Somalia seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaats. Bei Anschlägen und Angriffen haben sie Tausende Menschen getötet. In dem verarmten Land am Horn von Afrika schließen sich viele junge Männer den Extremisten an, laut Experten weniger aus religiöser Überzeugung, sondern aus finanziellen Gründen.