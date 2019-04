MOGADISCHU (dpa) - Bei einem Luftangriff in Somalia ist nach Angaben der US-Streitkräfte die Nummer zwei der Terrororganisation Islamischer Staat in dem Land am Horn von Afrika getötet worden.



Der Kommandeur Abdulhakim Dhuqub sei für die Planung und Ausführung von Anschlägen verantwortlich gewesen, erklärten die US-Streitkräfte am Montag. Bei dem Luftangriff am Sonntag im Nordosten des Landes in der Nähe des Ortes Xiriiro in der Region Bari seien keine Zivilisten zu Schaden gekommen, hieß es weiter. Ein ranghoher Mitarbeiter des somalischen Geheimdienstes bestätigte die Tötung des IS-Kommandeurs.

US-Streitkräfte unterstützen das somalische Militär und eine internationale Friedenstruppe in dem Land mit Luftangriffen gegen islamistische Terroristen. Zumeist richten sich die Angriffe gegen die in Somalia wesentlich weiter verbreitete Gruppe Al-Shabaab. Seit wenigen Jahren gibt es in dem Land jedoch auch eine Abspaltung des sogenannten Islamischen Staats.