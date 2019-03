WASHINGTON (dpa) - Die US-Luftfahrtbehörde FAA stellt sich auf eine längere Stilllegung der Maschinen des Typs Boeing 737 Max ein. Er rechne mit einer Wiederaufnahme der Flüge «innerhalb von ein paar Monaten», sagte der amtierende Behördenchef Daniel Elwell vor Journalisten, wie unter anderem das «Wall Street Journal» in der Nacht zum Donnerstag berichtete.

Am Mittwoch hatten schließlich auch die US-Behörden beschlossen, Flugzeuge des Typs am Boden zu lassen, nachdem sie sich zunächst trotz Flugverboten in anderen Ländern dagegen entschieden hatten. Es habe jedoch neue Erkenntnisse gegeben, dass der Absturz einer 737 Max in Äthiopien am vergangenen Wochenende Ähnlichkeiten mit dem Crash eines baugleichen Flugzeugs im vergangenen Oktober in Indonesien aufwies, hieß es zur Begründung für die Kehrtwende. Damit bleibt der Großteil der weltweiten 737-Max-Flotte am Boden.

Experten vermuten, dass eine Assistenzsoftware in den neuen Boeing-Maschinen eine Rolle bei beiden Abstürzen gespielt haben könnte. Bei den neuen Erkenntnissen dürfte es sich um Daten der Firma Aireon gehandelt haben, die Flugzeugbewegungen mit Hilfe von Satelliten überwacht. Der Aireon-Bericht habe deutlicher als alle bisherigen Informationen gezeigt, dass es Ähnlichkeiten zwischen den beiden Abstürzen gebe, sagte Elwell. Aireon sammelt in kurzen Abständen von den Maschinen übertragene Daten wie Flughöhe, Geschwindigkeit und Position.