Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.19

BANGKOK: US-Außenminister Mike Pompeo, der in diesem Monat zum ASEAN-Treffen nach Thailand reisen wird, hofft auf eine gute Regierungsführung im neu gebildeten Kabinett unter Premierminister Prayut Chan-o-cha.

„Wir unterstützen Transparenz und verantwortungsvolle Staatsführung auf der ganzen Welt und werden zu diesem Zweck weiterhin mit dem thailändischen Volk und der königlichen thailändischen Regierung zusammenarbeiten", sagte Pompeo in Washington. Die USA freuten sich darauf, das Bündnis zwischen den beiden Nationen zu vertiefen und auf mehr als zwei Jahrhunderten der Freundschaft aufzubauen. Er sprach auch von der Notwendigkeit von Demokratie und Menschenrechten im Königreich. Die USA unterstützten weiterhin die Rolle Thailands als regionaler Führer, einschließlich des Vorsitzes vom Südostasiatischen Staatenbund in diesem Jahr. Pompeo wird vom 29. Juli bis 3. August in Bangkok an dem Treffen hochrangiger Vertreter der ASEAN-Region teilnehmen.