US-Außenminister Pompeo startet Europa-Reise in Pilsen

PILSEN: US-Außenminister Mike Pompeo hat am Dienstag in Tschechien eine fünftägige Europa-Reise begonnen, die ihn auch nach Slowenien, Österreich und Polen führen wird. Zum Auftakt traf Pompeo im westböhmischen Pilsen (Plzen) mit seinem Kollegen Tomas Petricek zusammen. Dort erinnerte der republikanische Politiker an die Befreiung der Stadt von der nationalsozialistischen Besatzung durch die US-Armee vor 75 Jahren.

«Ich kann mir vorstellen, was für eine Freude es war, als die US-Panzer und Jeeps durch die Straßen von Pilsen gerollt sind», sagte Pompeo. Beide Politiker besuchten ein Museum und ein Denkmal, die dem damaligen US-General George S. Patton (1885-1945) gewidmet sind. Auf dem weiteren Programm stand zudem ein Brauereibesuch.

Petricek wollte mit Pompeo nach eigener Aussage auch über die Lage in Weißrussland nach der Präsidentenwahl und mögliche Reaktionen sprechen. Bei den politischen Gesprächen im Verlauf der Reise wird es zudem um die Sicherheit der neuen 5G-Mobilfunknetze gehen.

Pompeo warnt seit langem vor angeblichen Risiken der Zusammenarbeit mit chinesischen Technologieausrüstern wie Huawei. In Slowenien soll dazu eine Erklärung unterzeichnet werden. In Warschau geht es um eine Stärkung der US-Militärpräsenz in dem Nato-Mitgliedstaat.