Uruguays Nationalspieler begrüßen FIFA-Maßnahmen

Written by: Redaktion DER FARANG

MONTEVIDEO (dpa) - Die Spieler der uruguayischen Nationalmannschaft haben die jüngsten Anti-Korruptionsmaßnahmen des Fußball-Weltverbands FIFA begrüßt.



«Wir unterstützen die Maßnahme ausdrücklich», schrieb Diego Godín, Kapitän der Nationalmannschaft, im Namen der Spieler am Mittwoch (Ortszeit) in einer Nachricht bei Twitter. Diese sei notwendig, da sich der uruguayische Fußballverband AUF und seine aktuellen Mitglieder jahrelang wiederholt geweigert hätten, die notwendigen Reformen durchzuführen.

Die FIFA hatte am Dienstag mitgeteilt, dass eine fünfköpfige Regulierungskommission den AUF bis Ende Februar 2019 führen solle. Dem uruguayischen Fußballverband wird Korruption vorgeworfen: Unter anderem habe die Wahl zum AUF-Präsidenten nicht den Transparenzvorgaben des südamerikanischen Kontinentalverbands CONMEBOL entsprochen. Die Kommission soll die Statuten des AUF den Standards dieser Verbände anpassen, bevor ein neuer Präsident gewählt werden kann.

Der bisherige Vorsitzende der AUF, Wilmar Valdez (53), war am 31. Juli nach dem Auftauchen möglicherweise kompromittierender Tonaufnahmen überraschend zurückgetreten. Diese sollen mit Bestechungs- oder Erpressungsfällen in Verbindung stehen und könnten demnach einige Verbandsfunktionäre in Schwierigkeiten bringen. Ihr genauer Inhalt war zunächst nicht bekannt.

Godín schrieb weiter: Es sei notwendig, die Vertragspolitik der aktiven Mitarbeiter des Verbands unter die Lupe zu nehmen, um herauszufinden, ob in den vergangenen 20 Jahren unzulässige Interessenskonflikte oder Korruptionsfälle bestanden.