Von: Redaktion DER FARANG | 23.05.19

BANGKOK: Ein Berufungsgericht bestätigte am Mittwoch eine 10-Millionen-Baht-Strafe gegen den britischen Aktivisten Andy Hall. Er war von einer Obstkonservenfirma angeklagt worden, weil er über einen Arbeitsmissbrauch unter den Beschäftigten berichtet hatte.

Das Prakanong-Gericht lehnte die Berufung von Andy Hall gegen seine Verurteilung wegen zivilrechtlicher Verleumdung im März 2018 ab, in der er aufgefordert wurde, Natural Fruit Co, einem Ananasunternehmen, Schadenersatz zu zahlen. Es war eine von mehreren Klagen, die sich aus einem 2013 für die finnische Verbraucherorganisation Finnwatch recherchierten Bericht von Hall ergaben, der Vorwürfe von Arbeitsmigranten aus Myanmar in der Konservenfabrik von Natural Fruit enthielt. Das Unternehmen soll seine Mitarbeiter missbraucht und gegen die Arbeitsvorschriften verstoßen haben. Ein anderes Berufungsgericht wies im vergangenen Jahr eine strafrechtliche Verleumdungsklage gegen Hall wegen derselben Angelegenheit ab und akzeptierte, dass die Vorwürfe veröffentlicht wurden, heißt es weiter in der „Bangkok Post“.

„Ich werde mit meinem Team zur Rechtsverteidigung zusammenarbeiten, um gegen das Urteil beim Obersten Gerichtshof Thailands Berufung einzulegen. Ich bin von dem Urteil enttäuscht", sagte Hall in einer E-Mail-Erklärung. Halls Anwalt, Nakhon Chomphuchat, beschrieb die Klage als „normale Aktion für Kapitalisten, die sich nicht für Menschenrechte interessieren''. Hall floh 2016 aus Thailand, weil er glaubte, dass er sich nicht effektiv vor Gericht verteidigen konnte. Heute lebt er in Nepal, wo er sich weiterhin auf Fragen der Wanderarbeitnehmer konzentriert.