Urlaub im eigenen Land bei Thais beliebt

Besonders Destinationen im Isaan freuen sich wachsender Beliebtheit, locken dort doch viele Sehenswürdigkeiten zu Entdeckungstouren. Im Bild der Nachtmarkt „Buriram Castle“ in der gleichnamigen Provinzhauptstadt. Foto: Jahner

THAILAND: Wer noch auf der Suche nach einer Idee für den nächsten Urlaub ist, für den hält Expedia eine Aufzählung boomender Reiseziele bereit, bemessen an der Zahl der Flugbuchungen auf der Webseite oder der App des Online-Reisebüros.

Die Auswertung tausender Buchungsdaten hat zum Ergebnis, dass thailändische Urlauber die schönste Zeit des Jahres am liebsten in ihrer Heimat verbringen. Besonders sekundäre Ziele abseits ausgetretener Touristenpfade in den Provinzen wie Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Nan, Buriram und Loei erfreuen sich wachsender Beliebtheit, ebenso unkonventionelle Übernachtungsmöglichkeiten wie Aparthotels (Hotels mit vollständig eingerichteten Apartments) oder Tentalows (Mischung aus Zelt und Bungalow).



Ziele in den Provinzen immer populärer

Die thailändischen Top-10-Destinationen der Expedia-Studie bilden Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Nan, Buri Ram, Loei, Roi Et, Nakhon Si Thammarat, Phitsanulok, Narathiwat und Ubon Ratchathani; als beliebteste internationalen Ziele werden Hongkong, Tokio, Osaka, Singapur und Taipei aufgeführt.