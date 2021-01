Unwetterwarnung für den Süden

Written by: Redaktion DER FARANG

Foto: The Nation

THAILAND: Bis Freitag werden für die südlichen Provinzen Stürme und Sturzfluten vorhergesagt. Die Bevölkerung entlang der Küste des Golfs von Thailand muss mit schweren Regenfällen rechnen.

Das Meteorologische Amt gab am Montag die Warnung für alle südlichen Provinzen ab Surat Thani heraus. Die Behörde bezeichnete Songkhla, Pattani, Yala und Narathiwat als die Provinzen, die am stärksten von sintflutartigen Regenfällen und Überschwemmungen betroffen sein werden. Vor der Küste von Nakhon Si Thammarat, Songkhla, Pattani und Narathiwat wurde bereits ein hoher Wellengang gemeldet. Gewarnt vor einer rauen See wird auch die Schifffahrt.