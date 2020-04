Von: Redaktion DER FARANG | 20.04.20

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha erwartet keine Spenden von den reichsten Unternehmern des Landes – er plädiert lediglich für eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Coronavirus-Ausbruchs und der Wiederbelebung der Wirtschaft.

General Prayut sagte in einer Fernsehansprache am Freitagabend, er werde Briefe an die 20 reichsten Thais senden in der Hoffnung, dass diese bei Lösungen für den Virusausbruch helfen würden. Der stellvertretende Premierminister Wissanu Krea-ngam ergänzte am Samstag, einige Social-Media-Nutzer hätten Prayuts Botschaft verzerrt wiedergegeben, so dass es sich anhörte, als würde er sie um Geld bitten. „Ich weiß nicht, wer diese 20 Leute sind. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir nicht um Geld betteln.“

Laut Regierungssprecherin Narumon Pinyosinwat hat Prayut seine Pläne für ein neues „Team Thailand" vorgestellt. Er rechne mit einer engen Zusammenarbeit mit den 20 reichsten Menschen des Landes. Der General bittet sie, als führende Unternehmer eine Schlüsselrolle bei der Hilfe für das Land zu spielen und sich dem „Team Thailand“ anzuschließen.