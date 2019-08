Von: Redaktion DER FARANG | 10.08.19

BANGKOK: Die unter Druck geratene Zentralbank, den Leitzins weiter zu senken, hat die Unternehmen gewarnt, dass sich der hartnäckig starke Baht trotz der Maßnahmen der Bank of Thailand in beide Richtungen bewegen könnte.

Der stellvertretende Gouverneur der Zentralbank, Chantavarn Sucharitakul, erklärte am Freitag, Importeure und Exporteure sollten sich gegen Wechselkursrisiken absichern. Der Baht bleibt nach wie vor stark, obwohl die Bank of Thailand am Mittwoch ihren Leitzins um 0,25 Basispunkte auf 1,5 Prozent gesenkt hatte. Der Leitzins Thailands gehört mit 1,5 Prozent zu den niedrigsten in der Region und liegt unter dem Leitzins der USA. Der Baht ist seit Anfang dieses Jahres gegenüber dem US-Dollar um 6 Prozent gestiegen. Das führen Volkswirte auch auf den hohen Leistungsbilanzüberschuss des Landes zurück. Ein größerer Importrückgang trug zum Überschuss bei. Niedrige Investitionen im Land sind ebenfalls ein wesentlicher Faktor für den Überschuss. Die Zentralbank will den Baht sorgfältig gehandhabt haben, um nicht der Währungsmanipulation beschuldigt zu werden.