Von: Redaktion DER FARANG | 26.03.21

SAMUT PRAKAN: Ein thailändischer Unterwäschehersteller muss die Arbeiter bezahlen, die er ohne Abfindung entlassen hatte, entschied jetzt das Amt für Arbeitsschutz und Wohlfahrt.

Mehr als 1.200 Beschäftigte von Brilliant Alliance Thai Global (BAT) standen plötzlich auf der Straße, als die Fabrik in der Provinz Samut Prakan am 10. März ohne Vorankündigung geschlossen wurde. Das Unternehmen machte Covid-19 für die finanzielle Schräglage verantwortlich, die zur Schließung führte. Die Arbeiter erhielten von der Geschäftsleitung keine Informationen über Löhne und Abfindungen. Das thailändische Gesetz schreibt vor, dass Unternehmen die Schließung einen Monat im Voraus ankündigen und alle ausstehenden Gehälter, Boni und Abfindungen zahlen müssen.

Das Amt für Arbeitsschutz und Wohlfahrt in Samut Prakan gab BAT 30 Tage Zeit, um 242,22 Millionen Baht an die 1.237 Mitarbeiter zu zahlen – oder das Unternehmen würde eine Strafanzeige erhalten. Es lieferte Unterwäsche an große globale Marken wie Lululemon, Torrid und Victoria's Secret und ist im Besitz des in Hongkong ansässigen Bekleidungsherstellers Clover Group. BAT gab eine Erklärung ab, in der es heißt, dass es plant, alle ausstehenden Gelder in monatlichen Raten ab Ende April zu zahlen.

Laut dem Amt für Arbeitsschutz und Wohlfahrt ist diese Schließung ohne Bezahlung der Mitarbeiter möglicherweise der erste größere Fall während Covid-19, bei dem ein Unternehmen plötzlich aufgibt, ohne eine gesetzliche Kündigungsfrist einzuhalten und ohne Bezahlung der Beschäftigten. Gewerkschaftsführer sagen, dass BAT die Fabrikangestellten im letzten Monat gebeten habe, eine Lohnkürzung hinzunehmen, um die verlorenen Aufträge aufgrund von Covid-19 auszugleichen, aber die Arbeiter hätten die Bitte abgelehnt. Arbeiteraktivisten auf der ganzen Welt sind besorgt, dass einige Unternehmen die Pandemie als Vorwand nutzen könnten, um Arbeiter zu niedrigeren Löhnen und schlechteren Bedingungen zu zwingen.