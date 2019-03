Von: Redaktion DER FARANG | 30.03.19

BANGKOK: Drei Kandidaten der Parteien Pheu Thai und Future Forward haben am Freitag wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahlkommission (EC) eine Beschwerde eingereicht und für ihre Bangkoker Wahlkreise Neuwahlen gefordert.

Die Wahlkreise hatten Kandidaten der Pro-Junta-Partei Palang Pracharat gewonnen. Die Kandidaten von Pheu Thai und Future Forward reichten am Freitag gemeinsam Beschwerde bei der Wahlkommission (EC) ein und forderten eine Untersuchung wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten bei der Stimmenauszählung. Laut einem Beschwerdeführer war die Zahl der Wähler geringer als die der abgegebenen Stimmen. Die Zählung habe in einem dunklen Raum stattgefunden, zudem soll es Stimmenkauf für jeweils 500 Baht gegeben haben. Ein anderer Kandidat sagte aus, es sei seltsam, dass alle Wahlberechtigten in fünf Wahllokalen seines Wahlkreises an der Wahl teilgenommen hätten. Er forderte die EC auf, eine Neuwahl zu organisieren.