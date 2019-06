Von: Björn Jahner | 06.06.19

Die in Rot gekennzeichneten Gebiete sind am Freitag vom Stromausfall betroffen. Foto: Pea

PHUKET: In Teilen von Rawai wird am Freitag die Stromversorgung wegen Arbeiten an Hochspannungsleitungen für mehrere Stunden unterbrochen, informiert die Provincial Electricity Authority (PEA) in Thalang.

Von 9 bis 16.30 Uhr wird die Stromversorgung rund um den Strand und entlang der Straße zum Promthep Cape unterbrochen, weshalb die betroffenen Anwohner aufgefordert werden, sich entsprechend vorzubereiten.



Die PEA entschuldigt sich für entstehende Unannehmlichkeiten und steht unter der Rufnummer 076-521.099 und Kurzwahl 1129 für weitere Auskünfte bereit.