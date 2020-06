Ein sturzbetrunkener und nur in Unterhose bekleideter Thailänder rammte mit seinem Pick-up-Truck zu später Stunde ein Motorrad und einen BMW, bevor sein Fahrzeug an einem Strommast zum Stehen kam. Foto: Pattaya Update News

PATTAYA: Ein betrunkener Pick-up-Fahrer rammte am frühen Mittwochmorgen ein Motorrad mit einem chinesischen Touristen, einen BMW und einen Strommast.

Als Polizei und Rettungshelfer der Stiftung Sawang Boriboon um 2.30 Uhr am Unfallort auf der Thappraya Road in Jomtien eintrafen, rief ihnen der Fahrer, nur mit Unterhose bekleidet, zu: „Ich bin Chaiyaphon Phumkhong". Der Mann forderte die Polizisten zum Kampf auf. Die Beamten nahmen ihn mit und verhinderten, dass er von einer aufgebrachten Menschenmenge angegriffen wurde, heißt es weiter bei „The Pattaya News“. Die Polizisten fanden im Pick-up einen Baseballschläger, offenbar nicht nur zur Selbstverteidigung. Der Fahrer des Motorrades erlitt leichte Verletzungen, sein chinesischer Sozius musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ebenfalls verletzt wurde ein Insasse des Pick-ups.