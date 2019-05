Unentdecktes wird populär

Von: Björn Jahner | 26.05.19

THAILAND: Airbnb boomt. Auch wenn der 2008 im kalifornischen Silicon Valley gegründete Community-Marktplatz für Buchung und Vermietung von Unterkünften in Thailand im Schatten der Legalität agiert, buchen so viele Urlauber wie nie zuvor ihre Unterkunft über die Onlineplattform, die ursprünglich aus der Grundidee heraus entstand, einen Schlafplatz in Form von Luftmatratze und Frühstück anzubieten, worauf auch der Name zurückzuführen ist. Dass besonders abgelegene Regionen im Königreich von dem Konzept profitieren, zeigt die jüngste Auswertung der Buchungszahlen auf.