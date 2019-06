Von: Kuno Paulus | 02.06.19

CHIANG MAI: Kaffee in Thailand? Den wenigsten Urlaubern kommt in den Sinn, dass Asien guten Kaffee produziert, denken die Meisten doch, alle Asiaten trinken Tee und der Thai trinkt nichts ohne Eis. Das mit dem Tee stimmt zwar nicht für Thailand, aber hier Getränke ohne Eis zu bekommen, ist gar nicht so leicht.