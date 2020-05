Written by: Redaktion (dpa)

NAIROBI: UN-Menschenrechtler haben die Zwangsräumung von Hunderten Häusern in informellen Siedlungen in Kenia inmitten der Corona-Pandemie scharf kritisiert. Das Zerstören von Häusern Tausender Menschen, ohne eine alternative Unterkunft bereitzustellen, sei eine schwere Verletzung des Rechts auf eine Unterkunft, teilte das UN-Menschenrechtsbüro am Freitag mit. Dies inmitten einer Pandemie zu tun, verstoße zudem gegen etliche Menschenrechtsnormen und verschärfe die möglichen Auswirkungen der Corona-Krise.

Anfang Mai wurde demnach ein Teil des Slums Kariobangi in der Hauptstadt Nairobi zwangsgeräumt und die Häuser von rund 8000 Menschen wurden zerstört. Verantwortlich dafür war laut Medienberichten die städtische Wasserversorgung, die das Land für einen Ausbau des Abwassersystem gewinnen wollte. Die Regierung Kenias hatte die Anwohner nur 24 bis 48 Stunden vorher mündlich informiert und keine Lebensmittel, vorübergehenden Unterkünfte, Zugang zu Wasser oder Entschädigung organisiert, wie die UN-Menschenrechtler sagten.

Mitte Mai kam es den UN-Menschenrechtler zufolge zu einer weiteren Räumung im Slum Ruai, dabei verloren 1500 Menschen mitten in der Nacht ihr Zuhause. Trotz der Ankündigung der Regierung eines Moratoriums für Zwangsräumungen erhalten die Experten nach eigenen Angaben weiterhin Berichte über ähnliche Vorfälle.

In dem ostafrikanischen Land wurden bislang 1161 Fälle von Covid-19 bestätigt. Um die Ausbreitung einzudämmen, verhängte die Regierung bereits nach wenigen Fällen scharfe Maßnahmen, darunter eine Ausgangssperre von 19 Uhr bis 5 Uhr. Zudem wird zu Hygienemaßnahmen wie Händewaschen geraten und das Tragen von einer Maske in der Öffentlichkeit ist Pflicht.