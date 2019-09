Umfrage: Preise für Konsumgüter sind zu hoch

Von: Redaktion DER FARANG | 09.09.19

BANGKOK: Laut einer Umfrage von Suan Dusit Poll sorgen sich die meisten Thais um die hohen Preise für Konsumgüter und die hohen Lebenshaltungskosten.

62 Prozent der Befragten erwarten, dass die Regierung Maßnahmen zur Kontrolle der Warenpreise ergreift. 35 Prozent gaben an, so hoch verschuldet zu sein, dass ihr Einkommen nicht ihren Ausgaben entspricht. 23 Prozent glauben, die Wirtschaft des Landes befinde sich in einer Rezession, und die Regierung sollte Schritte unternehmen, um das Vertrauen ausländischer Investoren aufzubauen und neue Konjunkturprogramme einzuführen. 16 Prozent sind besorgt über die Arbeitslosigkeit und 14 Prozent gaben an, dass die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse inzwischen sehr niedrig sind.

In Bezug auf die sozialen Verhältnisse gaben 55 Prozent an, sich über Kriminalität und Gewalt Sorgen zu machen. 29 Prozent sind besorgt über die mangelnde Moral und Ethik der Menschen in der Gesellschaft, 23 Prozent über Überschwemmungen und Dürre, während sich 17 Prozent über Jugendliche sorgen, die Drogen nehmen. Die Umfrage erfolgte am 3. und 7. September mit 1.172 Personen.