Von: Redaktion DER FARANG | 10.06.19

BANGKOK: Bei einer Meinungsumfrage von Nida Poll haben sich Thais unterschiedlich zur Wahl von Prayut Chan-o-cha zum Ministerpräsidenten eines zivilen Kabinetts geäußert.

Interviewt wurden am 6. und 7. Juni 1.265 Personen ab 18 Jahren landesweit. Die Antworten: 27 Prozent waren froh, dass Thailand vorankommen wird; 25 Prozent standen der Identität des Premierministers gleichgültig gegenüber; 25 Prozent waren enttäuscht und sagten, dass die Wirtschaft des Landes für einige Zeit zum Stillstand kommen könnte; 15 Prozent meinten, dass Prayut in der gegenwärtigen Situation nicht für den Posten des Premierministers geeignet ist; 12 Prozent sagten, Prayut sei in dieser Situation für den Posten geeignet; 11 Prozent waren zufrieden, weil das Land Frieden habe; 6 Prozent waren besorgt, dass es im Land zu weiteren Konflikten kommen wird.

Auf die Frage, wie lange die neue Regierung ihrer Meinung nach im Amt bleiben wird, gehen 44 Prozent von einer vierjährigen Amtszeit aus; 18 Prozent hingegen sagten, es würde weniger als zwei Jahre dauern; 17 Prozent meinten weniger als ein Jahr; 10 Prozent weniger als sechs Monate.