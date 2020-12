Written by: Redaktion DER FARANG | 16/12/2020

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Plan, vom Department of Airports (DOA) betriebene Flughäfen dem Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AOT) zu übertragen, muss verschoben werden. Denn es gibt kein Gesetz, das die Übertragung von unter staatlicher Aufsicht stehenden Flughäfen an ein öffentliches Unternehmen erlaubt.

Das sagte AOT-Präsident Nitinai Sirismatthakarn nach einem Treffen mit dem Staatssekretär des Verkehrsministeriums, Chayatham Phromsorn, sowie mit Führungskräften verwandter Behörden. Es seien zwei Ansätze vorgeschlagen worden, um das Problem zu lösen: zum einen die Verwaltung der Flughäfen im Rahmen eines Joint Ventures, zum anderen die Gründung einer Zweckgesellschaft für die Verwaltung der Flughäfen. „Das DOA und die AOT werden die beiden Optionen auf der Grundlage des jährlichen Investitionsplans des DOA untersuchen, um festzustellen, wie viel Investitionen notwendig sind, um das Ziel zu erreichen, Thailand zu einem regionalen Flugdrehkreuz zu machen“, bekräftigte Nitinai.

Das DOA plant, drei ihrer Flughäfen - Krabi, Buriram und Udon Thani - an die AOT zu übertragen. Udon Thani ist als Flugdrehkreuz für die Nordostregion von großer Bedeutung. Vor dem Ausbruch von Covid-19 verzeichnete der Flughafen mehr als 2,7 Millionen Passagiere pro Jahr. Udon Thani soll Direktflüge aus Übersee aufnehmen und so die Zahl der Passagiere um 250.000 pro Jahr erhöhen.