Ãœbernachten wie im Weltall

Written by: Björn Jahner | 18/04/2021

BANGKOK: Das Online-Hotelbuchungsportal Booking.com hat eine Liste mit Unterkünften zusammengestellt, die den Gästen das Gefühl vermitteln, im Weltraum zu übernachten.

Nachfolgend zwei spacige Übernachtungstipps: Das Avagard Capsule Hotel befindet sich im Suvarnabhumi International Airport in Bangkok. Übernachtet wird hier in Schlaf-Pods mit schalldichten Wänden und Raumschiff-Schlafambiente. Met a Space Pod @ Asoke in der Sukhumvit Road Soi 18 in Bangkok bietet 24 Schlaf-Pods mit einem Einzel- oder Doppelbett, Flachbild-TV und Wi-Fi an. Das Innendesign des Hotels soll den Gästen ein Abenteuer im Weltall vermitteln.