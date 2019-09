Über Bangkok verdichtet sich der Smog

Ein Hochdruckgebiet sorgt in Bangkok für schlechte Luftqualität. Foto: The Thaiger

BANGKOK: Staubpartikel von weniger als 2,5 Mikrogramm gefährden die Gesundheit der Menschen im Großraum Bangkok.

Am Samstagmorgen wurden PM2,5-Werte zwischen 28 und 62 Mikrogramm je Kubikmeter Luft gemessen. Die Partikelmenge überstieg den Sicherheitswert von 50 Mikrogramm in den Bezirken Sathorn, Phasi Charoen, Bang Sue, Bang Khen, Laksi und Bang Phlad sowie in der Provinz Samut Prakan. Die schlechtere Luftqualität wird von einem über Thailand liegenden Hochdruckgebiet verursacht.

Behörden raten kleinen Kindern, schwangeren Frauen, älteren und kranken Menschen, im Haus zu bleiben oder Gesichtsmasken zu tragen, wenn sie ihre Unterkünfte verlassen müssen. Ein anhaltendes Dunstproblem traf Bangkok und seine Nachbarprovinzen wie Samut Prakan, Pathum Thani, Nonthaburi und Samut Sakhon Ende letzten Jahres mehrere Monate lang.