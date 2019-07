Written by: Redaktion DER FARANG | 02/07/2019

BANGKOK: Das Department of Disease Control (DDC) appelliert an Frauen und Männer, die sich mit dem HI-Virus infiziert haben könnten, sich in staatlichen Krankenhäusern testen zu lassen.

Der Test ist für Thais kostenlos. Nach Einschätzung des DDC leben im Land rund 28.000 mit HIV infizierte Menschen, die das aber nicht wissen. Die Zahl der HIV-infizierten Kinder, Frauen und Männer gibt die Behörde aktuell mit 451.384 an. In 2019 kamen bisher 6.400 HIV-Fälle hinzu. Im Vorjahr starben täglich 49 Menschen an Aids.