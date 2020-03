BANGKOK/PHUKET: 30.963 oder 95 Prozent der in Thailand registrierten 32.564 Hotels werden nach Angaben der Thai Hotels Association (THA) im April keine Einnahmen mehr haben. Sie werden schließen.

Laut Surapong Techaruvichit, Berater der THA, geben jeden Tag Hotels auf, weil sie wegen der von Provinzen erlassenen strikten Beschränkungen keine Gäste mehr haben. Rund 1,63 Millionen Beschäftigte werden auf der Straße stehen und hoffen auf Arbeitslosengeld vom Social Security Fund (SSF). Denn die Hotels können ihren Mitarbeitern über einen längeren Zeitraum keine Löhne und Gehälter zahlen.

Stark getroffen haben die Beschränkungen die rund 400 registrierten Hotels auf Phuket. Die Provinzverwaltung hat die Zufahrt vom Festland und die Häfen geschlossen, am 10. April wird der Luftraum gesperrt. Das bedeutet: Die letzten Touristen verlassen in diesen Tagen die Ferieninsel, neue Urlauber können nicht nachkommen. Und Phuket kann über den April hinaus geschlossen bleiben. Um Hotels und Arbeitnehmer zu entlassen, hat der Tourism Council of Thailand das Tourismus- und Arbeitsministerium aufgefordert, die monatlichen Zahlungen von Hotels und Beschäftigten in den SSF bis zum Ende der Coronavirus-Krise zu übernehmen.