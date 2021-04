Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.21

BANGKOK: Zur Behandlung der steigenden Zahl von Covid-19-Patienten will die Regierung landesweit über 25.000 Betten in Feldlazaretten und Krankenhäusern bereitstellen.

Laut der stellvertretenden Regierungssprecherin Ratchada Thanadirek können 1.250 Betten in vier Feldkrankenhäusern in Bangkok belegt werden; und dort kämen weitere 500 Betten hinzu. Das Ministerium für Höhere Bildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation drängt die Universitäten landesweit, auf ihrem Gelände Feldkrankenhäuser zu eröffnen. Bisher seien bereits 12.822 Betten in 37 Feldlazaretten verfügbar. Darüber hinaus hält das Verteidigungsministerium über 5.000 Betten in Bangkok und anderen Provinzen bereit.