PATTAYA/CHONBURI: Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit in Chonburi gab am Sonntag auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt, dass in der Provinz, zu der auch Pattaya gehört, seit mehr als hundert aufeinander folgenden Tagen keine neuen Coronavirus-Fälle verzeichnet wurden.

In der Ankündigung bedankte sich die Provinzverwaltung bei allen Einwohnern für ihre Kooperation mit den Behörden, gemeinsam das Virus bekämpft zu haben. Im Hinblick darauf, dass das Coronavirus noch in der ganzen Welt wütet, wurde die Bevölkerung gebeten, sich weiterhin in Wachsamkeit zu üben und verantwortungsbewusst zu handeln, da laut Behörden die Gefahr bestehen würde, dass illegale Einwanderer das Virus nach Thailand importieren könnten.

Die Provinzverwaltung Chonburi fordert deshalb alle Menschen auf, weiterhin Nasen-Mund-Schutzmasken zu tragen, sich häufig die Hände zu waschen und den empfohlenen Mindestabstand einzuhalten sowie das Personenrückverfolgungssystem „Thai Chana“ zu nutzen.

In Chonburi gab es insgesamt 87 bestätigte Covid-Fälle, einschließlich zweier Todesfälle, die jedoch auf Infektionen in anderen Provinzen zurückzuführen waren. Die meisten Fälle in der Provinz Chonburi standen im Zusammenhang mit einem Boxkampf im Bangkoker Lumpinee Boxing Stadium.

Chonburi dient in der Corona-Krise als eine wichtige Quarantäne-Provinz, in der mehr als ein Dutzend Hotels in staatliche Quarantäneeinrichtungen für thailändische Rückkehrer aus dem Ausland umgerüstet wurden. Die meisten Einrichtungen befinden sich in Pattaya.