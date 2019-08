Ubisoft übernimmt Anteile von Green Panda Games

Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.19

PARIS (dpa) - Der Spiele-Entwickler Ubisoft hat 70 Prozent der Anteile des Mobil-Game-Spezialisten Green Panda Games übernommen.



Mit der Übernahme wolle Ubisoft seine Position im Markt mit einfachen mobilen Spielen (Hyper Casual Games) stärken, erklärte der kanadische Games-Entwickler am Donnerstag. Ziel sei es, einem immer größeren Publikum ein abwechslungsreiches und hochwertiges Angebot an Handy-Spielen zu bieten, sagte Jean-Michel Detoc, Chef der Mobilsparte des Unternehmens. Ubisoft gehört zu den weltweit größten Spieleentwicklern und ist vor allem bekannt durch Titel wie «Assassin's Creed», «Far Cry» und die «Anno»-Reihe.

Green Panda Games mit Sitz in Paris wurde 2013 gegründet. Das 30-köpfige Team veröffentlichte seither mehr als 55 Spiele, die sich in der Regel mit einfachen Klicks auf dem Smartphone spielen lassen. Zu den aktuellen Handy-Games gehören unter anderem kurzweilige Spiele wie «Sushi Bar», «Bee Factory» und «Milk Factory». Das Unternehmen verzeichnet rund 85 Millionen Spieler weltweit. Die Übernahme wurde am 31. Juli vollzogen und sieht die Möglichkeit für Ubisoft vor, innerhalb von vier Jahren die Anteile auf hundert Prozent aufzustocken. Weitere Details wurden nicht mitgeteilt.