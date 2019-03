U23-Team tritt in Hanoi an

BANGKOK: In der Qualifikation für die AFC U23 Championship im Jahr 2020 trifft das thailändische Team in der Gruppe K auf Indonesien, Vietnam und Brunei.

Die Spiele sind für den 22. bis 26. März in Hanoi angesetzt worden. Elf Gruppenerste und die besten vier Zweitplatzierten nehmen im kommenden Jahr in Thailand an der Asienmeisterschaft teil. Thailand ist als Gastgeber automatisch gesetzt, wollte aber an der Qualifikation teilnehmen. Im kommenden Jahr geht es in Thailand auch um die Fahrkarten zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.