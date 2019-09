Von: Björn Jahner | 29.09.19

PATTAYA: Gemäß einer Machbarkeitsstudie von Farnborough International hat der U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport gute Chancen, die erste internationale Flugschau des Landes im Jahr 2023 veranstalten zu können.

Die Studie und mehrere Anhörungen haben ergeben, dass Thailand das Potential hat, eine internationale Flugshow für die zivile, kommerzielle und militärische Luftfahrt auszurichten, informiert Nichapa Yoswee, Executive Vice President für den Geschäftsbereich beim Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB). Die Veranstaltung wird auch dazu beitragen, die Aerotropolis als eines der Megaprojekte des entstehenden Eastern Economic Corridor (EEC) zu fördern, so Nichapa. Mit einem großen Angebot an Unterkünften und Tagungsmöglichkeiten, besonders in Pattaya, besäße der im Bezirk Ban Chang in der Provinz Rayong beheimatete Airport zudem einen deutlichen Standortvorteil, führt die Messe-Expertin weiter aus. Wichtig sei jedoch die Unterstützung durch den staatlichen Sektor, da solche Veranstaltungen ein großes Budget erfordern. Nichapa hat die Regierung deshalb aufgefordert, einen 20-Jahres-Vertrag mit Farnborough International zu unterzeichnen, um langfristig eine professionelle Organisation der Flugshows sicherzustellen, die normalerweise alle zwei Jahre stattfinden. Die Dauer einer solchen Veranstaltung beträgt in den ersten Jahren durchschnittlich vier Tage mit 200 Ausstellern und 15.000 Facheinkäufern sowie 60 Flugzeugen. Das TCEB prophezeit aus der Flugschau Einnahmen um die 1,4 Milliarden Baht und betont, dass mit der Veranstaltung bis zu 920 Arbeitsplätze für Einheimische geschaffen werden können.