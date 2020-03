U-Ausschuss zu möglichem Postenschacher in Österreich ausgeweitet

Written by: Redaktion (dpa) | 04/03/2020

WIEN: Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat den Weg für einen umfangreichen Untersuchungsausschuss zu Postenvergaben während der ÖVP-FPÖ-Regierung frei gemacht - und damit für große Freude bei der Opposition gesorgt.



«Das war gestern eindeutig ein guter Tag für die Demokratie, für die Transparenz, die Kontrolle und für den Anstand in der Politik», sagte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch in Wien. Die Chefin der liberalen Neos, Beate Meinl-Reisinger, sprach von einem «Auftrag, jetzt wirklich eine lückenlose Aufklärung» anzustreben.

Im Untersuchungsausschuss dürfen in den kommenden Monaten nun Postenvergaben etwa bei einem Glücksspielkonzern und auch die Neustrukturierung der Finanzmarktaufsicht überprüft werden. Auch eine mögliche politische Einflussnahme auf die Ermittlungen in der Ibiza-Affäre steht nun wieder auf der Tagesordnung.

Die beiden Oppositionsparteien hatten seit November die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses vorangetrieben, um Postenbesetzungen und Gesetzesinitiativen der ÖVP-FPÖ-Regierung (2017 bis 2019) auf mögliche Deals zu überprüfen. «Wir wollen wissen, ob die schwarz-blaue Bundesregierung käuflich war damals und ob den Ankündigungen im Ibiza-Video auch Taten gefolgt sind», sagte Rendi-Wagner. Die aktuelle Regierung von ÖVP und Grünen hatte den Untersuchungsgegenstand des Ausschusses aber kräftig zusammengestrichen. Der Verfassungsgerichtshof entschied am Dienstag, dass das nicht rechtens war.

Das Ibiza-Video, auf dem Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache anfällig für Korruption wirkt, hatte für ein politisches Beben in der Alpenrepublik gesorgt. Bei den anschließenden Ermittlungen waren Hinweise auf umfangreiche Postenvergaben durch ÖVP und FPÖ aufgetaucht. Das rechtskonservative Bündnis war am Ibiza-Video zerbrochen.