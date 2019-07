Tunesien verbietet Vollverschleierung in staatlichen Gebäuden

TUNIS (dpa) - Tunesiens Premierminister Youssef Chahed hat in einem Erlass vom Freitag die Vollverschleierung in staatlichen Gebäuden in dem muslimischen Land verboten.



Das Rundschreiben sei Teil von Sicherheitsmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden und verbiete jedem den Einlass, dessen Gesicht verdeckt sei, bestätigte ein Regierungsberater der Deutschen Presse-Agentur. Der Erlass trete unverzüglich in Kraft.

Die Anordnung des Regierungschefs kommt eine Woche nach mehreren Bombenexplosionen in der tunesischen Hauptstadt Tunis. Dabei starben insgesamt zwei mutmaßliche Islamisten, ein Polizist und ein Zivilist, sieben Menschen wurden verletzt. In den vergangenen Tagen hatten die Sicherheitskräfte massive Razzien im ganzen Land durchgeführt und in einer Moschee in Tunis zehn Kilogramm Sprengstoff sichergestellt.