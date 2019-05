Von: Redaktion DER FARANG | 30.05.19

BANGKOK: Ein Tuk-Tuk-Fahrer hat von drei westlichen Touristinnen bei einer nur fünf Kilometer langen Fahrt jeweils 500 Baht kassiert.

Die Frauen hatten sich von Nang Loeng in Bangkok zum Siegesdenkmal bringen lassen. Dort angekommen, forderte der Thai von jedem Fahrgast 500 Baht, also insgesamt 1.500 Baht. Laut „Thai Visa“ hätten die Urlauberinnen mit einer Taxi-Limousine wohl nicht mehr als 150 Baht gezahlt. Die Ausländerinnen erzählten ihrem thailändischen Reiseführer von der ungewöhnlich teuren Taxifahrt. Wenig später berichteten sie auf dem Sender JS 100 Radio von ihrem Erlebnis. Kamon Buranapong, Sprecher des Verkehrsministeriums, sagte, Tuk-Tuk-Fahrer benötigten zwar einen Führerschein, es gebe für sie indessen keine Vorschriften und festgelegten Tarife. Der Fahrpreis müsse ausgehandelt werden. Kamon sicherte zu, die Behörde werde versuchen, den Fahrer ausfindig zu machen. Nach Angaben der „Naewna“ gibt es landesweit in zwölf Provinzen 20.068 registrierte Tuk-Tuks, davon 9.332 in der Hauptstadt.