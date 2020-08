Von: Redaktion DER FARANG | 10.08.20

Besonders Besucher der touristischen Sehenswürdigkeiten entlang des Chao-Phraya-Flusses sollen mit den neuen Tuk-Tuk-Booten angesprochen werden. Fotos: The Nation

BANGKOK: Premier Riva Boat Co. hat ein Charterboot-Geschäft gestartet, den ersten Tuk-Tuk-Passagierboot-Service in Thailand. Das Unternehmen will langfristig bis zu zehn Boote einsetzen.

Wie die thailandtypischen Autorikschas sollen die Tuk-Tuk-Boote im Charterbetrieb eingesetzt werden.

Das Unternehmen will den Wassertourismus ausbauen, insbesondere auf dem Fluss Chao Phraya, wo Touristen, sowohl Thais als auch Ausländer, daran interessiert sind, die Tempel und weitere Attraktionen das ganze Jahr über zu besuchen.

In diesem Jahr rechnet Premier Riva Boat damit, 250 Passagiere pro Monat oder 3.000 Personen pro Jahr zu transportieren bei einem Einkommen von etwa 2 Millionen Baht. Im kommenden Jahr sollen dann fünf Tuk-Tuk-Passagierbooten eingesetzt werden.

Die Marinebehörde appelliert an die Bevölkerung, moderne Bootstechnologie wie Elektroboote und neue Bootsdienste zu nutzen, um dem Verkehrschaos auf den Straßen der Hauptstadt zu entgehen.

Fahrten mit Passagierbooten auf dem Fluss Chao Phraya seien eine Option für Menschen in Bangkok und seinen Vororten, sagte Generaldirektor der Behörde, Wittaya Yamuang, Es gebe jetzt sowohl Passagierschiffe als auch gecharterte Boote für den Tourismus. Alle Schiffe unterlägen den von der Marinebehörde geforderten Sicherheitsstandards, einschließlich Sicherheitsausrüstung wie Schwimmwesten. Alle Bootsführer und Kapitäne müssten eine Besatzungslizenz erwerben.