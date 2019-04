Von: Redaktion DER FARANG | 02.04.19

BANGKOK: Der deutsche TÜV Süd wird gemeinsam mit dem Industrieministerium und dem Thailand Automotive Institute (TAI) ein Batterietestzentrum in Thailand aufbauen.

Volker Blandow, Leiter für den Bereich Elektromobilität bei TÜV SÜD, sagte, den Schwerpunkt werden Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge bilden, aber auch stationäre Speichersysteme und Batterien für elektrische Zweiräder sollen für den Einsatz in tropischen Bedingungen getestet werden. Insgesamt sollen rund 13,5 Millionen Euro in das größte und modernste Testzentrum für Lithium-Ionen-Batterien in der Region ASEAN investiert werden. ​Vom größten Testzentrum für Lithium-Ionen-Batterien in der ASEAN-Region werden wohl auch deutsche Hersteller profitieren. Denn Mercedes-Benz und BMW bauen bereits Plug-in-Fahrzeuge und planen Batterie-Werke. Ein Labor soll seinen Betrieb Anfang 2020 aufnehmen und ist Teil des neuen Automobiltestzentrums vor den Toren Bangkoks.