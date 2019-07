Von: Redaktion DER FARANG | 09.07.19

SARAJEVO (dpa) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist am Montag zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in Sarajevo eingetroffen.



Die Türkei misst der Balkanregion großes strategisches Gewicht bei. Über die Muslime, deren Vorfahren unter der vom 15. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert währenden osmanischen Herrschaft zum Islam konvertiert waren, erhofft Ankara, wirtschaftlichen und ideologischen Einfluss auf dem Balkan zu gewinnen. In Bosnien-Herzegowina machen die zumeist muslimischen Bosniaken die Hälfte der Bevölkerung aus. Die im muslimisch-kroatischen Landesteil dominierende nationalistische Partei SDA und ihr Vorsitzender Bakir Izetbegovic pflegen engste Beziehungen zu Erdogan.

Nach der Ankunft stattete Erdogan dem türkischen Kontingent der EU-geführten Friedenstruppe Eufor einen Besuch ab. Anschließend traf er das dreiköpfige bosnische Staatspräsidium, in dem die Muslime, die Serben und die Kroaten je einen Vertreter haben. Dessen Vorsitzender ist derzeit der Serbe Milorad Dodik.

Vor dem Abflug in Istanbul sagte Erdogan türkischen Medien zufolge, dass Frieden, Stabilität, Ruhe und Wohlstand auf dem Balkan für die Türkei von großer Bedeutung seien. «Unser Land hat nicht den Luxus, die Entwicklungen in dieser Region aus der Ferne zu betrachten», erklärte er.

Am Dienstag nimmt Erdogan an einem regionalen Treffen der Balkanstaaten in den Jahorina-Bergen bei Sarajevo teil. Dabei solle es vorrangig um Infrastrukturprojekte gehen. Daran haben alle Volksgruppen in Bosnien ein Interesse.

Nach der Ankunft des türkischen Präsidenten kam es auf dem Flughafen von Sarajevo zu einem Handgemenge zwischen Erdogans Leibwächtern und bosnischen Grenzpolizisten, berichtete Radio Sarajevo auf seiner Webseite. Streitpunkt waren die Einreiseprozeduren, hieß es in dem Bericht.