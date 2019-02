HAMBURG (dpa) - Ein Führungsfunktionär einer linken türkischen Extremistengruppe ist in Deutschland zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Von Ende 2009 bis zu seiner Festnahme am 2. Dezember 2016 sei er als Europaverantwortlicher Bindeglied zwischen der Führung der DHKP-C genannten Gruppe und Kadern in verschiedenen Ländern gewesen, stellte der Staatsschutzsenat am Hamburger Oberlandesgericht am Mittwoch fest.

Die DHKP-C (Revolutionäre Volksbefreiungspartei/-front) sei eine terroristische Organisation im Ausland, die für Anschläge in der Türkei verantwortlich sei und auch Abtrünnige ermordet habe.

Die deutsche Bundesanwaltschaft hatte nach Angaben eines Gerichtssprechers eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Der Angeklagte mit niederländischer Staatsangehörigkeit war von den USA, aber auch von der Türkei als Terrorist gesucht worden. In Deutschland ist die DHKP-C seit 1998 verboten. Rund 60 Unterstützer begrüßten den Angeklagten im Gerichtssaal mit Applaus und ließen ihn hochleben.