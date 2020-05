ISTANBUL: Die Türkei will nach der coronabedingten Pause im Luftverkehr am Montag wieder erste Inlandsflüge erlauben. Der erste Flug werde von Istanbul in die Hauptstadt Ankara gehen, sagte Verkehrsminister Adil Karaismailoglu am Samstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Zudem solle es von beiden Flughäfen Istanbuls nach Izmir, in das Küstenresort Antalya und nach Trabzon am Schwarzen Meer gehen. Weitere Ziele sollen Anadolu zufolge am Mittwoch folgen. Die Aufnahme des internationalen Flugverkehrs war zuletzt für den 10. Juni geplant.

Passagiere brauchen den Code einer Regierungs-App, wie der Geschäftsführer der staatlichen Fluglinie Turkish Airlines, Bilal Eksi, sagte. Unter anderem wird damit bestätigt, dass der Reisende weder krank ist noch wegen des Virus unter Beobachtung steht.

Die Türkei hatte angesichts der Ausbreitung des Coronavirus im März die Grenzen geschlossen, Flüge und sonstige Verkehrsmittel sowie wirtschaftliche Aktivitäten eingestellt. Das wirkte sich auf den Handel und Tourismus aus. Seit dem ersten bestätigten Corona-Fall am 11. März starben in dem Land offiziellen Angaben zufolge 4489 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Mehr als 162.000 infizierten sich.

Von Montag an soll mit den dann greifenden Lockerungen auch ein Reiseverbot fallen, das für die 15 von der Pandemie am stärksten betroffenen Städte wie Ankara und Istanbul galt und diese nach außen praktisch abgeschottet hatte. Cafés und Restaurants sowie Schwimmbäder, Sportstudios oder Kindergärten dürfen wieder öffnen. Auch Strände, Parks und Museen sind zugänglich. Gemeinsame Gebete sind in einem Teil der türkischen Moscheen unter strengen Auflagen bereits seit Freitag wieder möglich.